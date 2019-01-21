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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

3 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Bursaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıdaki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ankaragücü'nü 6-0 yenen Galatasaray haftanın en farklı galibiyetini elde etti.

Sonuçlar

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: 1-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 3-2

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-0

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 6-0

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-0

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 2-4

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-1

Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR18 11 5 2 26 10 16 38
2. GALATASARAY18 9 5 4 36 21 15 32
3. EVKUR YENİ MALATYASPOR18 9 5 4 29 18 11 32
4. KASIMPAŞA18 9 2 7 37 29 8 29
5. TRABZONSPOR18 8 5 5 34 26 8 29
6. BEŞİKTAŞ18 8 5 5 31 24 7 29
7. ATİKER KONYASPOR18 7 7 4 25 21 4 28
8. ANTALYASPOR18 8 4 6 19 21 -2 28
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR18 6 6 6 24 25 -1 24
10. BURSASPOR18 4 10 4 18 18 0 22
11. GÖZTEPE18 7 1 10 20 22 -2 22
12. AYTEMİZ ALANYASPOR18 6 3 9 15 22 -7 21
13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR18 5 5 8 15 25 -10 20
14. MKE ANKARAGÜCÜ18 6 2 10 17 32 -15 20
15. FENERBAHÇE18 3 8 7 17 25 -8 17
16. AKHİSARSPOR18 4 5 9 20 29 -9 17
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR18 3 7 8 17 24 -7 16
18. ÇAYKUR RİZESPOR18 2 9 7 20 28 -8 15

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:24 Kaynak: AA

Spor
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