Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm





Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 23 15 6 2 36 11 25 51 2. GALATASARAY 23 13 6 4 46 24 22 45 3. BEŞİKTAŞ 23 11 7 5 45 30 15 40 4. TRABZONSPOR 23 10 6 7 40 33 7 36 5. EVKUR YENİ MALATYASPOR 23 9 7 7 34 28 6 34 6. ATİKER KONYASPOR 23 8 10 5 29 24 5 34 7. ANTALYASPOR 23 9 5 9 24 32 -8 32 8. DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 8 7 8 33 34 -1 31 9. AYTEMİZ ALANYASPOR 23 9 4 10 25 26 -1 31 10. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 23 8 7 8 21 28 -7 31 11. KASIMPAŞA 23 9 2 12 39 44 -5 29 12. ÇAYKUR RİZESPOR 23 6 10 7 30 30 0 28 13. MKE ANKARAGÜCÜ 23 8 3 12 22 36 -14 27 14. FENERBAHÇE 23 5 10 8 26 32 -6 25 15. GÖZTEPE 23 8 1 14 25 32 -7 25 16. BURSASPOR 23 4 12 7 19 26 -7 24 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 4 9 10 24 31 -7 21 18. AKHİSARSPOR 23 4 6 13 21 38 -17 18





Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona ererken, sarı-lacivertli takım ikinci yarıda rakibine 3 golle cevap verdi ve derbi 3-3 berabere tamamlandı.Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u 3-0 yenerek 51 puanla liderliğini devam ettirirken, sahasında son dakika golüyle Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray ise 45 puanla ikinci sırada yer aldı.SonuçlarSpor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:Göztepe-Trabzonspor: 1-3Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 1-2Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-0Medipol Başakşehir-Bursaspor: 3-0MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-1Galatasaray-Akhisarspor: 1-0Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3Puan durumuSüper Lig'de 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:24. hafta programıSpor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:1 Mart Cuma:20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)2 Mart Cumartesi:16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)3 Mart Pazar:13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)4 Mart Pazartesi:20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)