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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona ererken, sarı-lacivertli takım ikinci yarıda rakibine 3 golle cevap verdi ve derbi 3-3 berabere tamamlandı.

Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u 3-0 yenerek 51 puanla liderliğini devam ettirirken, sahasında son dakika golüyle Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray ise 45 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Göztepe-Trabzonspor: 1-3

Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-0

Medipol Başakşehir-Bursaspor: 3-0

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-1

Galatasaray-Akhisarspor: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3

Puan durumu

Süper Lig'de 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR23 15 6 2 36 11 25 51
2. GALATASARAY23 13 6 4 46 24 22 45
3. BEŞİKTAŞ23 11 7 5 45 30 15 40
4. TRABZONSPOR23 10 6 7 40 33 7 36
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR23 9 7 7 34 28 6 34
6. ATİKER KONYASPOR23 8 10 5 29 24 5 34
7. ANTALYASPOR23 9 5 9 24 32 -8 32
8. DEMİR GRUP SİVASSPOR23 8 7 8 33 34 -1 31
9. AYTEMİZ ALANYASPOR23 9 4 10 25 26 -1 31
10. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR23 8 7 8 21 28 -7 31
11. KASIMPAŞA23 9 2 12 39 44 -5 29
12. ÇAYKUR RİZESPOR23 6 10 7 30 30 0 28
13. MKE ANKARAGÜCÜ23 8 3 12 22 36 -14 27
14. FENERBAHÇE23 5 10 8 26 32 -6 25
15. GÖZTEPE23 8 1 14 25 32 -7 25
16. BURSASPOR23 4 12 7 19 26 -7 24
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR23 4 9 10 24 31 -7 21
18. AKHİSARSPOR23 4 6 13 21 38 -17 18



24. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:51 Kaynak: AA

Başakşehir, Yenikadinda Gösterme, Spor
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