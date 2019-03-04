Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm





Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 24 16 6 2 38 11 27 54 2. GALATASARAY 24 13 7 4 47 25 22 46 3. BEŞİKTAŞ 24 11 8 5 47 32 15 41 4. TRABZONSPOR 24 10 7 7 42 35 7 37 5. ATİKER KONYASPOR 24 8 11 5 30 25 5 35 6. EVKUR YENİ MALATYASPOR 24 9 7 8 34 30 4 34 7. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 24 8 8 8 23 30 -7 32 8. ANTALYASPOR 24 9 5 10 26 36 -10 32 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 8 7 9 35 37 -2 31 10. AYTEMİZ ALANYASPOR 24 9 4 11 26 29 -3 31 11. KASIMPAŞA 24 9 3 12 41 46 -5 30 12. MKE ANKARAGÜCÜ 24 9 3 12 26 38 -12 30 13. ÇAYKUR RİZESPOR 24 6 10 8 32 33 -1 28 14. FENERBAHÇE 24 6 10 8 29 34 -5 28 15. BURSASPOR 24 5 12 7 22 28 -6 27 16. GÖZTEPE 24 8 2 14 26 33 -7 26 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 24 4 10 10 25 32 -7 22 18. AKHİSARSPOR 24 5 6 13 24 39 -15 21





Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.Süper Lig'de haftanın son maçlarında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Akhisarspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek puanını 54 yaptı. Turuncu-lacivertli takım, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı.SonuçlarSpor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle:Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-2Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1Puan durumuSüper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:25. hafta programıSpor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının programı şöyle:8 Mart Cuma:20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)9 Mart Cumartesi:13.30 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)10 Mart Pazar:13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)11 Mart Pazartesi:20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)