Futbol: Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi yapıldı (2)
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Spor Toto Süper Lig'de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Spor Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:48 Kaynak: AA
Toto Süper Lig'de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor
'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
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