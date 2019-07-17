Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi yapıldı (2)
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Futbol: Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi yapıldı (2)

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Spor Toto Süper Lig'de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Futbol: Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi yapıldı (2)
Trabzonspor, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:48 Kaynak: AA
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