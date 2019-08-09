Futbol: Süper Lig
1 saat önce
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:42 Kaynak: AA
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
16 Ağustos Cuma:
20.30 Yukatel Denizlispor- Galatasaray
: Abdulkadir Bitigen
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Gençlerbirliği- Çaykur Rizespor
: Bahattin Şimşek
21.45 Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş
: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 İstikbal Mobilya
Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
18 Ağustos Pazar:
19.15 Konyaspor- MKE Ankaragücü
: Bülent Birincioğlu
19.15 Göztepe- Antalyaspor
: Zorbay Küçük
21.45 Kasımpaşa- Trabzonspor
: Cüneyt Çakır
21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
: Hüseyin Göçek
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep
: Arda Kardeşler
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