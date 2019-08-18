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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunKasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic, Aytaç Kara, Mame Thiam, Khalili, Yusuf Erdoğan, KoitaTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic, Aytaç Kara, Mame Thiam, Khalili, Yusuf Erdoğan, Koita
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth
Goller: Dk. 34 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 40 Obi Mikel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 3 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth, Ben Youssef'ten sıyrılarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
22. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının hemen gerisinden çektiği sert şutta, topa az farkla üstten dışarı çıktı.
34. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kasımpaşa'nın orta alanda kaybettiği topu kapan Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Sörloth, dar açısına rağmen sağdan plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
40. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Aytaç Kara topa ceza sahası içinde voleyle vurdu. Kale önünde Obi Mikel'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Fatih Öztürk, Cüneyt Çakır, Aytaç Kara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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