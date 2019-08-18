Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Süper Lig

58 dakika önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf BozdoğanGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Serdar Gürler, Castro, Poko, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Eren DerdiyokAntalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Hakan Özmert, Charles, Ufuk Akyol,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Serdar Gürler, Castro, Poko, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Eren Derdiyok
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Hakan Özmert, Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Doğukan Sinik, Mukairu
Gol: Dk. 29 Diego (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Titi (Göztepe), Dk. 34 Hakan Özmert (Antalyaspor)
Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Göztepe deplasmanında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
15. dakikada Poko'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda, top üstten auta gitti.
28. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin yaptığı ortada, sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hakan Özmer'in şutunda direkten dönen meşin yuvarlağı Göztepeli oyuncular uzaklaştırdı.
29. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bahadır Öztürk'ün aktardığı topu takip eden Diego, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bahadır Öztürk, Serdar Gürler, Hakan Özmert, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Tuğba Ekinci, içkili fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz'a demediğini bırakmadı
Anne olan oyuncu Seda Bakan, bebeğini emzirirken poz verdi Kubilay Aka ile aşk yaşadığı söylenen Hilal Altınbilek, Miray Daner'in adını duyunca çılgına döndü ŞİŞLİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:48:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]