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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunKasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic (Dk. 89 Veysel Sarı), Aytaç Kara, Mame Thiam (Dk. 69 İlhan Depe), Khalili, Yusuf Erdoğan (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic (Dk. 89 Veysel Sarı), Aytaç Kara, Mame Thiam (Dk. 69 İlhan Depe), Khalili, Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Koita
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 59 Abdülkadir Parmak), Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 58 Ekuban), Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth
Goller: Dk. 34 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 40 Obi Mikel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 3 Hajradinovic, Dk. 90 Fernandes (Kasımpaşa)
Süper Lig'in ilk haftasındaki Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.
49. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bordo-mavili oyuncu dar açısına rağmen topu kalecinin üzerinden aşırdı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
74. dakikada Khalili'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu direk dibinde kontrol etti.
80. dakikada Nwakaeme'nin soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı Sörloth'a bıraktı. Norveçli oyuncunun altı pasın sağ çaprazından yaptığı vuruşta top auta çıktı.
82. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Soldan gelen ortaya iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
87. dakikada Koita sağdan ceza sahasına girerek çizgiye indi ve topu içeri çevirdi. İlhan Depe'nin altı pas önündeki şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtararak net bir golü engelledi.
Mücadele 1-1 sona erdi.
Veysel Sarı, İlhan Depe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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