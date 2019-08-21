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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü- İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
21.45 Alanyaspor- Kasımpaşa: Serkan Tokat
21.45 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.15 Trabzonspor- Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
21.45 Galatasaray- Konyaspor: Mete Kalkavan
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep- Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:40 Kaynak: AA
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