Futbol: Süper Lig
1 saat önce
Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:40 Kaynak: AA
Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu
Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü- İstikbal Mobilya Kayserispor
: Ali Şansalan
21.45 Alanyaspor- Kasımpaşa
: Serkan
Tokat
21.45 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe
: Halil Umut Meler
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur
Rizespor-Demir Grup Sivasspor
: Fırat
Aydınus
19.15 Trabzonspor- Yeni Malatyaspor
: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor
: Volkan Bayarslan
21.45 Galatasaray- Konyaspor
: Mete Kalkavan
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep- Gençlerbirliği
: Atilla Karaoğlan
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