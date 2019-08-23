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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Lens, Güven YalçınGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Borges, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Lens, Güven Yalçın

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Borges, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok

Gol: Dk. 45+2 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından şutunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Beto kontrol etti.

45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Oğuzhan Özyakup, Ali Palabıyık, Caner Erkin, Beto, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:26 Kaynak: AA
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