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Futbol: Süper Lig

3 dakika önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, CisseKasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci


Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Cisse

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic, Aytaç Kara, Thiam, Khalili, Yusuf Erdoğan, Koita


Goller: Dk. 29 Bakasetas (Alanyaspor), Dk. 33 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 19 Welinton (Alanyaspor), Dk. 30 Thiam, Dk. 45+5 Khalili (Kasımpaşa)


Süper Lig'deki Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

11. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes'in ortasında Cisse topu kontrol etti. Cisse'nin sırtı dönük olarak kaleye göndermek istediği top, sağ direğin yanından dışarı çıktı.


21. dakikada Efecan Karaca orta sahada kazandığı topla Bakasetas'ı buluşturdu. Bu futbolcunun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutunda, kaleci Fatih Öztürk ayaklarıyla golü önledi.

29. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Junior Fernandes'in ceza alanına yaptığı ortada arka direkte Efecan Karaca kafayla Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ceza sahasına kadar getirdiği topla buluşan Yusuf Erdoğan, kale önünde boş pozisyondaki Thiam'ı gördü. Senegalli golcü topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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