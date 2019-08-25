Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Süper Lig

23 dakika önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes (Dk. 71 Djalma Campos), Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 77 Salih Uçan), Cisse (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci


Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes (Dk. 71 Djalma Campos), Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 77 Salih Uçan), Cisse (Dk. 86 Bammou)

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic (Dk. 63 Veysel Sarı), Aytaç Kara, Thiam (Dk. 70 Mustafa Pektemek), Khalili, Yusuf Erdoğan (Dk. 60 İlhan Depe), Koita

Goller: Dk. 29 Bakasetas, Dk. 54 Cisse, Dk. 59 Junior Fernandes, Dk. 88 Bammou (Alanyaspor), Dk. 33 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 19 Welinton, Dk. 56 Nsakala, Dk. 61 Efecan Karaca, Dk. 66 Cisse (Alanyaspor), Dk. 30 Thiam, Dk. 45+5 Khalili, Dk. 78 Karim Hafez (Kasımpaşa)


Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, ceza sahası içine koşu yapan Nsakala'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun ortasında Cisse kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

59. dakikada Alanyaspor üçüncü golü buldu. Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın duvar pasında topla buluşan Junior Fernandes, farkı ikiye çıkardı. 3-1.

72. dakikada Alanyasporlu futbolcu Djalma Campos, son çizgiye inen Nsakala'ya pası gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden içeriye gönderdiği topu Kasımpaşa defansı araya girerek uzaklaştırdı.

88. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Maça iki dakika önce giren Bammou, Siopis'in gönderdiği topu düzelterek ceza sahası sağ çaprazından kaleye sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün sağından filelerle buluştu: 4-1.

Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek ligde 2'de 2 yaptı.

Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liverpool evinde Arsenal'i farklı geçti: 3-1
Rıdvan Dilmen transferi açıkladı: Bu gece gelecek deniyor Beşiktaşlı futbolcu Medel, Bologna yolcusu Türkiye'de tarihe geçecek kare! Arda, Emre'yi çağırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 00:25:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]