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1 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet NarinçTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, SörlothYeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Erkan Kaş,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

Gol: Dk. 44 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 19 Sosa (Trabzonspor)

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Ekuban'ın pasında soldan kaleci Farnolle'yi geçerek son çizgiye inen Sörloth, topu gerideki Nwakaeme'nin önüne çıkardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

27. dakikada Donald'ın pasında, ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Fofana'nın karşı karşıya şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.

40. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Farnolle, topu üsten kornere gönderdi.

44. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sosa'nın soldan ortasında, arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 üstün kapattı.

Koray Gençerler, Abdülkadir Ömür, İbrahim Çağlar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:18 Kaynak: AA
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