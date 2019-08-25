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Futbol: Süper Lig

28 dakika önce

Stat: Antalya Hakemler: Volkan Bayarslan, Asım Yusuf Öz, Candaş ElbilAntalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Celustka, Diego, Ufuk Akyol, Charles, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Amilton, MukairuYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Antalya


Hakemler: Volkan Bayarslan, Asım Yusuf Öz, Candaş Elbil

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Celustka, Diego, Ufuk Akyol, Charles, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Amilton, Mukairu

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Aissati, Zeki Yavru, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega

Gol: Dk. 37 Bahadır Öztürk (Kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 43 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Antalyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasında topla buluşan Amilton'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahasından şutunda top, Yukatel Denizlisporlu Oğuz Yılmaz'a çarpıp kornere gitti.

33. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşu kullanan Diego'nun şutunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Aissati'nin ceza sahası sağ çaprazdan kaleye şutunda araya giren Antalyasporlu Bahadır Öztürk, ters vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Antalyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşması 1 dakika geç başladı ve takımlar sahaya siyah pankartla çıktı.

Maç öncesi stattaki ekranlara, "Antalyaspor'umuzun, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz. Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız." yazısı yansıtıldı.

Antalyaspor Kulübünün, tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlama kararı aldığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasında, taraftarlar sık sık "Kadına uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu görüldü.

Bahadır Öztürk, Hakan Özmert, Oğuz Yılmaz, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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