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Futbol: Süper Lig

16 dakika önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel, DiagneKonyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel, Diagne

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Daci, Bajic

Sarı kart: Dk. 14 Daci (Atiker Konyaspor)

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

4. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmada Luyindama'ya çarparak yandan kornere çıktı.

12. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale alanı önünde çıkardı. Diagne'nin altıpasın içinden şutunda meşin yuvarlak açısını kapatan kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü.

39. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırmak istedi. Babel'in ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Seri'nin pasında Nagatomo ceza sahası içi sol çaprazda sağ ayağıyla bekletmeden pasını Feghouli'ye çıkardı. Bu oyuncunun altıpasın önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Mbaye Diagne, Babel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:48 Kaynak: AA
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