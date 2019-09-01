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Futbol: Süper Lig

15 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Abdullah Bora ÖzkaraDemir Grup Sivasspor: Samassa, Fatih Aksoy, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Cofie (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Abdullah Bora Özkara

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Fatih Aksoy, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Cofie (Dk. 40 Rybalka), Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Morias, Tetteh, Güray Vural, Diarra, Djilobodji, Twumasi, Kayode

Gol: Dk. 35 Twumasi (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 8 Cofie (Demir Grup Sivasspor), Dk. 30 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Güray Vural'ın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasındaki Twumasi'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Samassa topu son anda kornere çeldi.

21. dakikada Diarra'nın ceza yayı civarından sert şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

22. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç, gole izin vermedi.

28. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu son anda yumruklarıyla uzaklaştırdı.

35. dakikada konuk ekip golü buldu. Kayode'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Twumasi, ceza alanında hafif sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

39. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayı civarından şutunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, Gazişehir Gaziantep'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hüseyin Göçek, Hakan Arslan, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:14 Kaynak: AA
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