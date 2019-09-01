85. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında arka direkte bekleyen Emre Kılınç'ın vuruşunda yerden ve savunmadan seken top kornere gitti.

80. dakikada soldan korneri kullanan Erdoğan Yeşilyurt, topu Emre Kılınç'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından orta şut karışımı vuruşunda, kale alanındaki Hakan Arslan'dan önce kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

72. dakikada Sivasspor, karşılaşmada eşitliği sağladı. Emre Kılınç'ın ara pasında sağ kanatta hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında kale alanındaki Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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