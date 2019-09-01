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Futbol: Süper Lig

12 saat önce

Stat: ÜlkerHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkFenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç (Dk. 69 Zajc), Kruse (Dk. 83 Mevlüt Erdinç), Rodrigues (Dk.

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Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç (Dk. 69 Zajc), Kruse (Dk. 83 Mevlüt Erdinç), Rodrigues (Dk. 73 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muric

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak (Dk. 71 Yusuf Sarı), Sosa, Avdijaj (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Ekuban, Sorloth (Dk. 82 Koray Kılınç)

Goller: Dk. 17 Rodrigues (Fenerbahçe), Dk. 27 Ekuban (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Sosa, Dk. 75 Nwakaeme, Dk. 80 Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Dk. 41 Dirar (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

48. dakikada Kruse'nin ara asında altıpasın solunda Muric'in şutunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Atağın devamında sağda topla buluşan Ozan Tufan'ın ortasında kale sahasında iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda Uğurcan bu kez topu kornere çeldi.

50. dakikada Pereira'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Sosa, kaleci Altay'ın açılması üzerine meşin yuvarlağı kalecinin üzerinde aşırmayı denedi ancak Altay topa son anda müdahale etti.

53. dakikada sağdan Tolca Ciğerci'nin etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Kruse'nin kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

67. dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Rodrigues'in, kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla çıkardı.

72. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin şutunda kaleci Altay topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç, Ozan Tufan, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:48 Kaynak: AA
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