77. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Özer Özdemir'in pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Bifouma'nın yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu uzaklaştırdı.

57. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı bire indirdi. Orta sahadan topu kapan Donald, pasını Jahovic'e verdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Jahovic, rakibinin baskısına rağmen ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-2

56. dakikada Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası dışında buluşan Cisse'nin yaptığı vuruşta kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

47. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı ikiye indirdi. Chaaleli'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Bifouma sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluştu: 3-1

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