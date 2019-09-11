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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Eylül Cuma:

20.30 Galatasaray- Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

20.00 Gazişehir Gaziantep- Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

20.00 Yukatel Denizlispor- Konyaspor: Ali Şansalan

20.00 Trabzonspor- Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Alanyaspor- Fenerbahçe: Halil Özkahya

Kasımpaşa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
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