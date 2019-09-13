Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 30 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 80 Adem Büyük), Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 90 Donk)
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Hafez (Dk. 82 Heintz), Aytaç Kara, Quaresma, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Thiam (Dk. 72 Veigneau)
Gol: Dk. 38 Falcao (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 26 Hajradinovic, Dk. 72 Ben Youssef, Dk. 78 Quaresma (Kasımpaşa), Dk. 35 Marcao, Dk. 87 Ömer Bayram (Galatasaray)
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
50. dakikada Belhanda'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Marcao ceza sahası topa kafayla vurdu. Kaleci Fatih Öztürk son anda sol köşeden topu kornere gönderdi.
59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ricardo Quaresma'nın şutunda, top Muslera'da kaldı.
80. dakikada Belhanda'nın orta sahadan gönderdiği uzun topla buluşan Falcao ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.
Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazandı.