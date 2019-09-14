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Futbol: Süper Lig

51 dakika önce

Stat: KalyonHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Tetteh, Djilobodji, Güray Vural, Diarra, Twumasi, KayodeBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Dorukhan Toköz,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Tetteh, Djilobodji, Güray Vural, Diarra, Twumasi, Kayode

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Dorukhan Toköz, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Güven Yalçın

Gol: Dk. 7 Twumasi (penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kart: Dk. 6 Vida (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 19 Diarra (Gazişehir Gaziantep)

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Vida, kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'ye arkadan yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı hakem Halil Umut Meler önce penaltı noktasını gösterdi ve ardından Vida'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 7. dakikada penaltıyı kullanan Twumasi, topu filelere gönderdi: 1-0

20. dakikada savunma arkasına sızan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, arka direkteki Twumasi'ye pasını vermek istedi ama araya Karius girdi.

30. dakikada Gazişehir Gaziantep önemli fırsat kaçırdı. Twumasi'nin sol kanattan yerden yaptığı ortada, ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı auta gönderdi.

32. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Oğuz Ceylan, Caner'i geçtikten sonra kaleye şut çekti ancak top direkten döndü.

34. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Caner, kaleye doğru yerden sert bir top yolladı. Kaleci Günay güçlükle topu kontrol etti.

41. dakikada Ljajic'in kaptırdığı topun ardından hızlı hücum fırsatı yakalayan Gazişehir'de Kayode, ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vurdu. Ancak top auta gitti.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Mustafa Emre Eyisoy, HALİL UMUT MELER, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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