Stat: Kalyon



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu



Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Tetteh, Djilobodji, Güray Vural (Dk. 81 Furkan Soyalp), Diarra (Dk. 59 Chibsah), Twumasi (Dk. 77 Muhammet Demir), Kayode



Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Dorukhan Toköz (Dk. 67 Hutchinson), Diaby (Dk. 67 Boyd), Ljajic, N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 83 Umut Nayir)

Goller: Dk. 7 Twumasi (penaltıdan), Dk. 58 Güray Vural, Dk. 79 Chibsah (Gazişehir Gaziantep), Dk. 83 Umut Nayir, Dk. 84 Hutchinson (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 6 Vida, Dk. 76 Elneny (Beşiktaş), Dk. 76 Kayode (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 19 Diarra, Dk. 54 Günay Güvenç, Dk. 77 Sumudica (teknik direktör), Dk. 90 Muhammet Demir, Dk. 90+4 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 47 Ruiz, Dk. 54 Ljajic, Dk. 89 Caner Erkin, Dk 90+6 Boyd (Beşiktaş)

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

58. dakikada Gazişehir Gaziantep, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kayode, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Ceza sahası dışı sol çapraza açılan topa gelişine vuran Güray Vural, meşin yuvarlağı kaleci Karius'un solundan ağlara gönderdi: 2-0

61. dakikada Kayode sağ kanattan hızla içeri sokularak pasını ceza yayı üzerindeki Chibsah'a verdi. Müsait durumda olan Chibsah'ın şutunda top farklı şekilde auta gitti.

76. dakikada iki takımdan da birer oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kayode ile Elneny arasındaki ikili mücadelede hakem Halil Umut Meler, Elneny'ye sarı kart çıkardı. Video Yardımcı Hakemin (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Kayode'yi Elneny'ye dirsek, Elneny'yi ise Kayode'ye tekme attığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

79. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş yarı alanının ortalarında topla buluşan Chibsah, soldan hareketlenen Güray Vural'a pasını atarak koşusuna devam etti. Ceza sahasına giren Güray'ın yerden ortasında Chibsah altıpasta yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Bu sırada yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy pozisyonun ofsayt olduğunu belirten bayrağı kaldırdı. VAR incelemesinin ardından Güray'ın rakibinin gerisinden çıktığı belirlenerek gol kararı çıktı: 3-0

83. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye indirdi. Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Ljajic bekletmeden topu uygun durumdaki Umut Nayir'e çıkardı. Bu oyuncu altıpasta yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

84. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Ljajic'in soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Hutchinson'un kafayla vurduğu top kaleci Günay Güvenç'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-2

Hakemin 9 dakika uzattığı maç, ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.