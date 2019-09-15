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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf BozdoğanMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat Ağçay, Canteros, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, OrgillBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat Ağçay, Canteros, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Orgill

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Bifouma, Jahovic

Goller: Dk. 26 Jahovic, Dk. 33 Bifouma, Dk. 43 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 29 Kulusic, Dk. 45+2 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 4. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

12. dakikada Bifouma kendi çabasıyla getirdiği topu ceza alanı içindeki Donald'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza alanına giren Bifouma topu altıpas içine gönderdi. Pazdan'dan seken topu kaleci Korcan Çelikay almak isterken bu futbolcuyla çarpışıp yerde kalınca, boşta kalan topu Guilherme, Jahovic'e aktardı. Bu futbolcu da uygun durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

33. dakikada sarı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Gelişen konup ekip atağında Bifouma ile Guilherme'nin verkaçında top en son ceza alanı içindeki Bifouma'nın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

37. dakikada MKE Ankaragücü ilk ciddi atağını yaptı. Kitsiuo sağ kanattan ortasıyla arka direkteki İlhan Parlak'ı gördü. Bu futbolcunun topun gelişine yarım voleyle şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

43. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor, bir gol daha buldu. Chebake'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Guilherme sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 konuk ekip üstünlüğünde sona erdi.

Yeni Malatyaspor, Korcan Çelikay, İlhan Parlak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:08 Kaynak: AA
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