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Futbol: Süper Lig

16 dakika önce

Stat: EryamanHakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf BozdoğanMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 89 Cebrail Karayel), Sedat Ağçay (Dk. 64 Faty), Canteros, Aydın Karabulut (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 89 Cebrail Karayel), Sedat Ağçay (Dk. 64 Faty), Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 60 Mehmet Sak), İlhan Parlak, Orgill

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli (Dk. 73 Murat Yıldırım), Guilherme (Dk. 88 Özer Özdemir), Donald, Bifouma (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Jahovic

Goller: Dk. 26 Jahovic, Dk. 33 Bifouma, Dk. 43 Guilherme, Dk. 82 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Donald, Dk. 51 Chaaleli, Dk. 71 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 29 Kulusic, Dk. 90 Pinto (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 4. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi.

52. dakikada Aydın Karabulut'un kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın cılız kafa vuruşunda top kaleci Farnolle'nin ellerinde kaldı.

69. dakikada Acquah ceza alanı içinde topu Bifouma'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Orgill ve İlhan Parlak verkaçında top son olarak İlhan Parlak'ın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza alanı içinde topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta çıktı.

82. dakikada Chebake'nin ceza alanı dışından attığı şutta kaleci Korcan Çelikay'dan seken topu altıpas içinde Donald ağlara gönderdi: 0-4

90+1. dakikada Canteros'un pasıyla defansın arkasında topla buluşan İlhan Parlak'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakayı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 4-0 kazandı.

Bahtiyar Birinci, Volkan Bayarslan, Aydın Karabulut, Korcan Çelikay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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