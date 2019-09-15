Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Süper Lig

8 dakika önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih MazlumÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah (Dk. 86 Abdullah Durak), Vetrih, de Pauw, Boldrin, Umar (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih Mazlum

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah (Dk. 86 Abdullah Durak), Vetrih, de Pauw, Boldrin, Umar (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 70 Scepovic)

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler (Dk. 86 Ege Özkayımoğlu), Halil Akbunar (Dk. 62 Eren Derdiyok), Mossoro, Napoleoni (Dk. 76 Batuhan Kırdaroğlu)

Sarı kartlar: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Mossoro, Dk. 84 Alpaslan Öztürk, Dk. 90+4 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 53 Attamah, Dk. 90+3 Melnjak, Dk. 90+3 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşması 0-0 tamamlandı.

59. dakikada Melnjak'ın soldan caza sahası çizgisi üzerine pasında Boldrin'in yerden plase vuruşunda, kaleci Beto, topu kontrol etmeyi başardı.

68. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan faul atışında, Serdar Gürler'in vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Kalan dakikalar orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve karşılaşma golsüz sona erdi.

Abdullah Durak, Çağlayan, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırmızı listedeki Arap tavşanı Erzincan'da görüntülendi
Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti! Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 19:15:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]