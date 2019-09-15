Kalan dakikalar orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve karşılaşma golsüz sona erdi.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah (Dk. 86 Abdullah Durak), Vetrih, de Pauw, Boldrin, Umar (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 70 Scepovic)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!

Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var