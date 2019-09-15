Stat: Medical Park



Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Fernandes (Dk. 44 Hüseyin Türkmen), Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak (Dk. 86 Fıratcan Üzüm), Nwakaeme, Avdijaj (Dk. 70 Sturridge), Sörloth



Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio (Dk. 83 Seuntjens), Toure, Polomat, Baiano, Berat Özdemir (Dk. 70 Diallo), Stancu (Dk. 70 Ayite), Sessegnon, Candeias, Sio



Goller: Dk. 17 Novak, Dk. 57 Sörloth (penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 44 Stancu, Dk. 84 Sessegnon (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 30 Polomat, Dk. 45 Berat Özdemir (Gençlerbirliği) Dk. 59 Novak, Dk. 63 Hosseini (Trabzonspor)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

54. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu uzaklaştırdı.

55. dakikada Ahmet Oğuz, ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada Sörloth, kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç Özbilir'in ters köşesinden topu filelere göndererek takımını tekrar öne geçirdi: 2-1

76. dakikada Diallo'nun pasında, yakın mesafeden Ayite'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

79. dakikada Sturridge'nin şık pasında ceza alanına giren Sörloth'un yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir topa sahip oldu.

84. dakikada Gençlerbirliği, tekrar beraberliği yakaladı. Candeias, soldan ceza alanına girerek topu arka direkteki Sessegnon'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

90. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest atışta, barajı geçen top direğin az farkla yanından auta gitti.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.