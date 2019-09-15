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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Murat Ergin GözütokYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey (Dk. 70 Sacko), Murawski, Aissati (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep Niyaz (Dk.

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Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey (Dk. 70 Sacko), Murawski, Aissati (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep Niyaz (Dk. 73 Olcay Şahan), Barrow, Rodallega

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Shengelia), Miya, Milosevic (Dk. 90+3 Volkan Fındıklı), Bajic (Dk. 84 Hadziahmetovic)

Gol: Dk. 54 Miya (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Sackey, Dk. 33 Bergdich, Dk. 72 Rodallega, Dk. 73 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 41 Ali Turan, Dk. 80 Milosevic (Konyaspor)

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan aldığı topla ceza alanı içine kadar giren Milosevic, meşin yuvarlağı boş durumdaki Miya'ya verdi, bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1

66. dakikada Konyaspor'un kalesindeki tehlikeyi önlemesinin ardından ceza sahası önünde Miya'nın pasını alan Milosevic, topu rakip kaleye kadar sürdü. Milosevic'in yerden şutunda, top sol direği sıyırıp az farkla auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi takımdan Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde Oğuz Yılmaz'ın kafa ile kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Konyaspor kalecisi çizgide kontrol etti.

Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Denizlispor, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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