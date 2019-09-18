Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe- Konyaspor: Özgür Yankaya
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa- Antalyaspor: Koray Gençerler
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe- MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat
16.30 Gençlerbirliği- Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Galatasaray: Arda Kardeşler
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa