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Futbol: Süper Lig

57 dakika önce

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe- Konyaspor: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa- Antalyaspor: Koray Gençerler

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe- MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat

16.30 Gençlerbirliği- Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:48 Kaynak: AA
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