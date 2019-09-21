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Futbol: Süper Lig

55 dakika önce

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Koray Gençerler, Samet Çavuş, Özgür ErtemKasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov (Dk. 28 Fernandes), Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, İlhan Depe, Hajradinovic, Quaresma (Dk.

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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çavuş, Özgür Ertem

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov (Dk. 28 Fernandes), Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, İlhan Depe, Hajradinovic, Quaresma (Dk. 16 Pavelka), Thiam

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Charles, Mukairu, Chahechouhe, Serdar Özkan, Leschuk

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

9. dakikada Hajradinovic'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde müsait durumda Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada soldan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine giren Chahechouhe'nin yerden ortasında penaltı noktası civarında Diego'nun köşeye etkili şutunda kaleci Fatih iki hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada Hajradinovic'in bu sefer soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde Thiam'a çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Boffin, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada gelişen hızlı hücumda Mukairu'nun ara pasında Leschuk'un kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada savunma arkasına atılan ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Thiam'ın yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla çeldi.

45. dakikada sol çizgide Hafez ile verkaç yapan Hajradinovic'in etkili ortasında ceza sahası içinde İlhan Depe'nin topuk vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Öztürk, İlhan Depe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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