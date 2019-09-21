Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Bilal Başacıkoğlu, Mensah, Rienstra, Pedro Henrique, Umut Bulut, Adebayor
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega
Gol: Dk. 13 Pedro Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Yasir Subaşı, Dk. 39 Adebayor (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 45+1 Sapunaru (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Yukatel Denizlispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
3. dakikada Kayserispor atağında sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, altıpas çizgisinin sol köşesinde topa iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.
13. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattaki Miguel Lopes, ceza sahası içindeki Adebayor'a topu aktardı. Kaleye sırtı dönük topla buluşan Adebayor'un, arka direğe gönderdiği pasa koşu yapan Pedro Henrique'nin topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk devresi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.