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24 dakika önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Bilal GölenÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, de Pauw, Boldrin, Umar, ScepovicGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Kana Bıyık, Morais, Tetteh, Djilobodji, Diarra,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Bilal Gölen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, de Pauw, Boldrin, Umar, Scepovic

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Kana Bıyık, Morais, Tetteh, Djilobodji, Diarra, Güray Vural, Twumasi, Muhammet Demir

Goller: Dk.12 Muhammet Demir, Dk. 17 Twumasi (Gazişehir Gaziantep)

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

12. dakikada Morais'in soldan ceza sahasına yerden ortasında altıpas içinde Muhammet Demir'in ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

17. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta Twumasi yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın kapattığı köşeden filelere gitti: 0-2.

30. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sol taraftan Umar'ın ortasında, iyi yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

32. dakikada Boldrin'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren de Pauw'un rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

41. dakikada rakibinden sıyrılan Twumasi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Umar'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasında kale önünde oluşan karambolde Scepovic'in vuruşunda top filelere gitse de, maçın hakemi Serkan Tokat, VAR incelemesi sonucu kaleci Günay Güvenç'e Chatziisaias'ın faul yaptığı gerekçesi ile golü vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Çaykur Rizespor takımı sahaya, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay için "Umudun ışığı Neslican ruhun şad olsun" yazılı pankart ile çıktı.

İki takım taraftarları karşılaşmayı birlikte izlerken, misafir takım tribününde maçı bir kişinin izlemesi dikkati çekti.

Günay Güvenç, Serkan, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:04 Kaynak: AA
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