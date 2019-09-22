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Futbol: Süper Lig

59 dakika önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Bilal GölenÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih (Dk. 63 Samudio), de Pauw (Dk. 46 Sasse), Boldrin, Umar, Scepovic (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Bilal Gölen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih (Dk. 63 Samudio), de Pauw (Dk. 46 Sasse), Boldrin, Umar, Scepovic (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan)

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Kana Bıyık, Morais, Tetteh, Djilobodji, Diarra (Dk. 69 Chibsah), Güray Vural (Dk. 85 Kenan Özer), Twumasi, Muhammet Demir (Dk. 80 Pawlowski)

Goller: Dk.12 Muhammet Demir, Dk.17 Twumasi (Gazişehir Gaziantep), Dk. 64 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Sasse, Dk. 73 Attamah (Çaykur Rizespor), Dk. 70 Diarra, Dk. 75 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep)

Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

52. dakikada Muhammet Demir'in defansın arkasına pasında sol çaprazda Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan solundan filelere gitmekte olan topu uzanarak tokatlamayı başardı.

64. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında Scepovic'in göğsü ile indirdiği topa Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

69. dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

70. dakikada oyundan çıktıktan sonra Çaykur Rizespor kulübesinde yardımcı antrenörlerle tartışan Diarra sarı kart gördü.

87. dakikada Attamah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

Karşılaşma, Gazişehir Gaziantep'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Serkan, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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