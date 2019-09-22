Karşılaşma, Gazişehir Gaziantep'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

64. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında Scepovic'in göğsü ile indirdiği topa Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

52. dakikada Muhammet Demir'in defansın arkasına pasında sol çaprazda Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan solundan filelere gitmekte olan topu uzanarak tokatlamayı başardı.

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Moroziuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih (Dk. 63 Samudio), de Pauw (Dk. 46 Sasse), Boldrin, Umar, Scepovic (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan )

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