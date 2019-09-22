44. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Stancu, takımını 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ertaç Özbir topu iki hamlede kontrol etti.

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