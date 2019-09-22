Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme (Dk. 90+1 Mina), Donald (Dk. 79 Eren Tozlu), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 59 Fofana), Jahovic
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Nagatomo (Dk. 46 Lemina), Nzonzi, Ömer Bayram, Seri (Dk. 90 Falcao), Babel, Adem Büyük, Andone (Dk. 83 Jimmy Durmaz)
Goller: Dk. 23 Seri (Galatasaray), Dk. 89 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Ömer Bayram, Dk. 77 Adem Büyük, Dk. 90 Şener Özbayraklı (Galatasaray)
Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
63. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Acquah'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'dan sekerek Chaaleli'nin önünde kaldı. Chaaleli önünde kalan topu ceza sahası içerisinde bulunan Donald ile buluşturdu. Donald'ın vuruşunda, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.
66. dakikada orta sahadan Guilherme'nin pasında topla buluşan Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
78. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında, Andone'nin pasında topla buluşan Babel, meşin yuvarlağı Lemina'ya verdi. Lemina'nın vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.
89. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Acquah'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza yayında iyi yükselen Jahovic, topu ceza sahası içerisinde bulunan Guilherme'ye indirdi. Guilherme'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.