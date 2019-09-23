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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa SönmezDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 38 Fernando), Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 3 Avdijaj (Trabzonspor), Dk. 41 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 45+1 Campi (Trabzonspor)

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, 3. dakikada golü buldu. Sörloth'un pasında topla buluşan Avdijaj'ın ceza yayı üzerinden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan etkili şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı civarından etkili şutunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Sosa'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa topu kontrol etti.

36. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Campi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

41. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Emre Kılınç'ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, ceza alanı sol çaprazından kalesini terk ederek açıyı kapatmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Yaşar Kemal, Cem Satman, Osmanpaşa, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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