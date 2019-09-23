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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa SönmezDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 38 Fernando), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 46 Traore), Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 38 Fernando), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 46 Traore), Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç (Dk. 89 Arouna Kone), Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Avdijaj (Dk. 61 Koray Kılınç), Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth (Dk. 90+3 Fıratcan Üzüm)

Goller: Dk. 3 Avdijaj (Trabzonspor), Dk. 41 Fernando, Dk. 90+6 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Campi, Dk. 55 Avdijaj, Dk. 90+4 Koray Kılınç (Trabzonspor), Dk. 77 Fernando, Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt (Yedek kulübesinde), Dk. 90 Samassa (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor'u 2-1 yendi.

50. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle çıkardı. Kale alanında yükseklik kazanan meşin yuvarlağı takip eden Yatabare'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.

58. dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Fernando, topu ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Mert Hakan Yandaş'a aktardı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan bu futbolcunun ceza alanından vuruşunda, Uğurcan gole izin vermedi.

77. dakikada Appindangoye'nin Sörloth'a ceza alanındaki müdahalesinin ardından karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem sistemine başvurdu. Uğurlu, incelemenin ardından penaltıya hükmetti. 80'inci dakikada penaltıyı kullanan Sörloth, topu dışarı gönderdi.

85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayından vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sivasspor öne geçti. 90+6'ncı dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Uğur Çiftçi, hızla mesafe katederek soldan ceza alanına girdi. Rakibini de çalımlayan Uğur Çiftçi'nin yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

Mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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