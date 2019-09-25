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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir- Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor- Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray- Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

16.30 MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

19.00 Trabzonspor- Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:34 Kaynak: AA
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