Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir- Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor- Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray- Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy
16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
16.30 MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
19.00 Trabzonspor- Beşiktaş: Ali Palabıyık
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan