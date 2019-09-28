77. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Kone, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

61. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında, kale önünde iyi yükselen Cisse, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

47. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, geriden gelen Ceyhun Gülselam'a pasını aktardı. Bu oyuncunun şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

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