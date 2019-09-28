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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 61 Salih Uçan), Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Djalma Campos), Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 61 Salih Uçan), Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Djalma Campos), Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes (Dk. 72 Bammou), Cisse

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fernando, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 46 Kone), Traore (Dk. 65 Cofie), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Derlek), Yatabare


Goller: Dk. 1 Fernando (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Bakasetas, Dk. 57 Juanfran, Dk. 90+7 Welinton (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Uğur Çiftçi, Dk. 90+1 Samassa, Dk. 90+5 Yatabare, Dk. 90+6 Ziya Erdal (yedek kulübesinde) (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.

47. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, geriden gelen Ceyhun Gülselam'a pasını aktardı. Bu oyuncunun şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

51. dakikada Efecan Karaca'nın ortaladığı topu Sivasspor savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Nsakala'nın sert şutunda kaleci Samassa, soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

61. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında, kale önünde iyi yükselen Cisse, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

77. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Kone, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:52 Kaynak: AA
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