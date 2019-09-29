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Futbol: Süper Lig

14 dakika önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Bahtiyar Birinciİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan (Dk. 77 Hadziahmetovic), Alper Uludağ (Dk. 80 Mücahit Can Akçay), Anicic, Skubic, Shengelia, Milosevic, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Bajic (Dk.

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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Bahtiyar Birinci

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan (Dk. 77 Hadziahmetovic), Alper Uludağ (Dk. 80 Mücahit Can Akçay), Anicic, Skubic, Shengelia, Milosevic, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Bajic (Dk. 46 Miya)

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Abdennour (Dk. 63 Ziya Alkurt), Poulain, Yasir Subaşı (Dk. 73 Atila Turan), Rienstra, Mensah, Pedro Hengrique, Umut Bulut, Bilal Başacıkoğlu, Adebayor (Dk. 46 Djedje)

Goller: Dk. 9 Shengelia (Kendi kalesine) (İstikbal Mobilya Kayserispor), 45+1 Milosevic, Dk. 90+5 Jevtovic (penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 88 Miguel Lopes, 90+2 Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 41 Alper Uludağ, Dk. 72 Anicic, 90+3 Skubic, 90+5 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+6 Pedro Henrique, Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor)

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi.

61. dakikada Shengelia'nın sol kanattan sert şutunda top kaleci Lung'da kaldı.

65. dakikada defanstan topu çalan Milosevic, ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı Miya ile buluşturdu. Bu oyuncunun sert şutunda top kornere gitti.

67. dakikada Mensah'ın ara pasına hareketlenen Umut Bulut'un ceza sahası içerisinden vuruşunda top kornere çıktı.

84. dakikada Mensah'ın ceza sahası içerisine ortasında, Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

90+4. dakikada ceza sahasına gönderilen hava topuna yükselen Skubic ve Bilal Başacıkoğlu'nun ikili mücadelesinde yeşil-beyazlı oyuncuların elle oynama itirazı üzerine hakem Alper Ulusoy VAR'a gitti.

90+5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jevtovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Serkan Kırıntılı, Alper Ulusoy, Konyaspor, Uludağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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