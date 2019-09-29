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Futbol: Süper Lig

54 dakika önce

Stat: EryamanHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Hasan Kaya, Sedat Ağçay, Moke, Faty, İlhan Parlak, OrgillGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Hasan Kaya, Sedat Ağçay, Moke, Faty, İlhan Parlak, Orgill

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio

Sarı kart: Dk. 23 Toure (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında son çizgide topla buluşan Ahmet Oğuz'un altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlak MKE Ankaragücü oyuncularının anlaşmazlığı nedeniyle Sessegnon'un önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı vuruşta araya giren Kitsiou'ya çarpan top üstten dışarı çıktı.

9. dakikada Sedat Ağçay'ın uzun pasında topla buluşan Orgill topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Pinto ile Ahmet Oğuz'un mücadelesinde Portekizli oyuncunun yerde kalması sonrasında hakemin düdük çalmaması nedeniyle MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin tepki gösterdi. Saha içine kadar giren Metin Diyadin hakemin gösterdiği kırmızı kartla tribüne çıkmak zorunda kaldı.

34. dakikada Polomat sol kanattan getirdiği topu arka direkteki Sio'ya aktardı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda Pazdan topu çizgiden çıkardı.

44. dakikada Sio-Ayite paslaşmasında son olarak topla buluşan Ayite ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci Korcan Çelikay'ın ayaklarına çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

Korcan Çelikay, Ahmet Oğuz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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