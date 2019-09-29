Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Süper Lig

52 dakika önce

Stat: Antalya Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol, Amilton, Chahechouhe, Hakan Özmert, Leschuk BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Antalya


Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol, Amilton, Chahechouhe, Hakan Özmert, Leschuk


BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic


Gol: Dk. 38 Chahechouhe (Antalyaspor)


Sarı kart: Dk. 40 Sakıb Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor)


Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

22. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Donald'ın kaleci Boffin'le karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


38. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Diego'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nun sert vuruşunda, sol kale direğine çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak az fazla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Hakan Özmert, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu
Kolombiyalılardan büyük tepki: Galatasaray, Falcao'ya göre bir takım değil! Konyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti Karagümrük-Akhisarspor maçını balkondan izlediler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 18:25:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]