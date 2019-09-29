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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Hasan Kaya (Dk. 81 Mehmet Sak), Sedat Ağçay, Moke, Faty (Dk. 88 Yalçın Ayhan), İlhan Parlak (Dk.

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Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Hasan Kaya (Dk. 81 Mehmet Sak), Sedat Ağçay, Moke, Faty (Dk. 88 Yalçın Ayhan), İlhan Parlak (Dk. 90+5 Aydın Karabulut), Orgill

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio (Dk. 72 Rahmetullah Berişbek), Toure, Polomat, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 82 Nadir Çiftçi), Candeias, Sessegnon, Ayite (Dk. 62 Stancu), Sio

Goller: Dk. 56 Candeias (Kendi kalesine), Dk. 68 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Toure (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 23 Toure, Dk. 55 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 55 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

51. dakikada Pinto-İlhan Parlak paslaşmasında son olarak topla buluşan İlhan Parlak'ın cılız şutunda top yandan dışarı gitti.

56. dakikada Hasan Kaya'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkteki Faty meşin yuvarlağı arka direğe aşırttı. Arka direkteki İlhan Parlak'ın vuruşunda topu kaleci çıkartmayı başardı. İkinci pozisyonda Candeias topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0

60. dakikada Hasan Kaya'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan ve tek vuruş yapan Faty'nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir'in ellerinde kaldı.

68. dakikada altıpas içinden Orgill'in vuruşunda kaleciden seken topu İlhan Parlak tamamladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

75. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Toure'nin şutunda defansa da çarpan top kalecinin elinden de sekerek ağlarla buluştu: 2-1.

90+2. dakikada kendi çabasıyla aldığı topla ceza alanına giren Mehmet Sak'ın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.

MKE Ankaragücü müsabakayı 2-1 kazandı.

İlhan Parlak, Mehmet Sak, Hasan Kaya, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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