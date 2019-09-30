Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Süper Lig

12 dakika önce

Stat: KalyonHakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail ŞencanGazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morais, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tetteh (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morais, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tetteh (Dk.10 Chibsah), Diarra, Twumasi, Muhammet Demir

Göztepe: Pimparel, Tarouco, Alpaslan Öztürk, Pereira, Costa, Serdar Gürler, Gassama, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Napoleoni

Sarı kartlar: Dk. 31 Diarra, Dk. 32 Sumudica (Teknik direktör) (Gazişehir Gaziantep)

Süper Lig'in 6. haftasındaki Gazişehir Gaziantep-Göztepe karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

18. dakikada konuk ekipte Mossoro'nun savunmanın arkasına sarkan Jerome'a pasında, kalesinden zamanında çıkan Günay tehlikeyi uzaklaştırdı.

35. dakikada soldan çizgiye inen Twumasi'nin ortasında, uygun durumdaki Djilobodji'nin vuruşu sonrası meşin yuvarlak takım arkadaşı Güray Vural'a çarptı ve ev sahibi ekip önemli bir fırsatı kaçırdı.

38. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkten seken topu Djilobodji ağlara gönderdi fakat hakem pozisyon öncesinde faul tespit etti ve ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.

İlk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Ali Şansalan, Güray Vural, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks Galatasaray formasıyla programa çıktı
Gazişehir Gaziantep'in adı Gaziantep Futbol Kulübü oldu Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 21:34:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]