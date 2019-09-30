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Futbol: Süper Lig

52 dakika önce

Stat: Kalyon Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morais, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tetteh (Dk. 10 Chibsah), Diarra (Dk. 61 Pawlowski), Twumasi, Muhammet Demir (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon


Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morais, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tetteh (Dk. 10 Chibsah), Diarra (Dk. 61 Pawlowski), Twumasi, Muhammet Demir (Dk. 80 Furkan Soyalp)

Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan Öztürk, Andre Castro, Mossoro, Serdar Gürler, Gassama, Jerome, Berkan Emir (Dk. 85 Reis), Soner Aydoğdu (Dk. 67 Halil Akbunar), Napoleoni (Dk. 52 Mehmet Göktuğ Bakırbaş)

Goller: Dk. 58 Güray Vural (Gazişehir Gaziantep), Dk. 82 Berkan Emir (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 50 Beto (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 31 Diarra, Dk. 32 Marius Sumudica (Teknik direktör), Dk. 66 Morais (Gazişehir Gaziantep), Dk. 63 Serdar Gürler, Dk. 89 Mossoro, Dk. 90+4 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Gassama (Maç bittikten sonra) (Göztepe)

Süper Lig'in 6. haftasındaki Gazişehir Gaziantep-Göztepe karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

58. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Güray Vural'ın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top, arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.

67. dakikada sol taraftan ceza sahasına yaklaşan Morais'in sert şutunda, top direğin dibinden auta gitti.

82. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Berkan Emir'in ceza sahasına ortasında, kaleci Günay'ı da aşan top direkt filelere gitti: 1-1.

90+2. dakikada sol kanattan Morais'in yaptığı ortada, kale sahasındaki Djilobodji uygun durumda topu üstten dışarı attı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Erdinç Sezertam, Ali Şansalan, Güray Vural, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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