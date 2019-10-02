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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Ekim Cuma:

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu

20.30 Fenerbahçe- Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Ekim Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa- İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

17.30 Göztepe- İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır

20.00 Gençlerbirliği- Galatasaray: Halil Umut Meler

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor- MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.30 Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

19.00 Çaykur Rizespor- Trabzonspor: Hüseyin Göçek

Yeni Malatyaspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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