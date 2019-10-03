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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

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Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe- Antalyaspor (Ülker)

5 Ekim Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa- İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 Göztepe- İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Gençlerbirliği- Galatasaray (Eryaman)

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor- MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.30 Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor- Trabzonspor (Çaykur Didi)

Yeni Malatyaspor, Malatya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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