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Futbol: Süper Lig

5 dakika önce

Stat: ÜlkerHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Serkan OkFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat MuricAntalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muric

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Hakan Özmert, Chahechouhe, Gelson Dala

Gol: Dk. 6 Ufuk Akyol (Antalyaspor)

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

6. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı sahasının ortasında boşta kalan topu kapan Ufuk Akyol, Jailson'dan kurtulup ceza sahasına girdi. Isla'nın çabasına rağmen şutunu atan Ufuk, fileleri havalandırdı: 0-1.

16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasını kapan Kruse, ceza sahası içinde kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Kruse'nin sol çaprazdan sert şutunda Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ceza sahasına yaptığı ortada top arka direğe sekti. Dirar'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.

Yaşar Kemal, Jailson, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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