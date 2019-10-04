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Futbol: Süper Lig

22 dakika önce

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Bülent Birincioğlu, İlker Takpak, Abdullah Bora ÖzkaraBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Hadebe, Sakıb Aytaç (Dk. 84 Erkan Kaş), Acquah, Murat Yıldırım, Guilherme, Donald (Dk. 72 Chaaleli), Fofana (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Bülent Birincioğlu, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Hadebe, Sakıb Aytaç (Dk. 84 Erkan Kaş), Acquah, Murat Yıldırım, Guilherme, Donald (Dk. 72 Chaaleli), Fofana (Dk. 73 Rahman Buğra Çağıran), Jahovic

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Zeki Yavru, Sackey (Dk. 46 Aissati), Olcay Şahan (Dk. 65 Estupinan), Barrow (Dk. 76 Sacko), Murawski, Rodallega

Goller: Dk. 28, 61 (Penaltıdan), 69 ve 90+1 Jahovic, Dk. 34 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 65. Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 25. Oğuz Yılmaz, Dk. 27 Tiago Lopes, Dk. 27 Sapunaru, Dk. 62 Murawski, Dk. 64 Olcay Şahan, Dk. 75 Stackhowiak (Yukatel Denizlispor), Dk. 38 Sakıb Aytaç, Dk. 79 Chaaleli (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig 7. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.

57. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

59. dakikada Donald'ın orta sahadan pasında topla buluşan Fofona, ceza sahasına girdi. Fofona, kaleci Stackhowiak'ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Bülent Birincioğlu penaltı kararı verdi.

61. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

65. dakikada rakip takım farkı 2'ye indirdi. Murawski'nin sağdan ortasında ceza yayı üzerinde iyi yükselen Rodallega, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

69. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 3'e çıkardı. Sağ kanatan Guilherme'nin yaptığı ortada Jahovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 4-1.

90+1. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Jahovic, kaleci Stackhowiak'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-1.

Karşılaşma ev sahibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bülent Birincioğlu, Yeni Malatyaspor, İlker Takpak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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