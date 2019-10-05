Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Süper Lig

47 dakika önce

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Aleks Taşcıoğlu, Göztepe: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Titi, Alpaslan Öztürk, Mossoro (Dk. 45 Castro), Serdar Gürler (Dk 86 Atakan Keskin), Poko, Gassama, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Aleks Taşcıoğlu,


Göztepe: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Titi, Alpaslan Öztürk, Mossoro (Dk. 45 Castro), Serdar Gürler (Dk 86 Atakan Keskin), Poko, Gassama, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 64 Halil Akbunar), Napoleoni


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Abdennour, Jean Poulain, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut (Dk. 45 Tavaras), Lopes, Atila Turan, Nurettin Korkmaz (Dk. 54 Ziya Alkurt), Djedje, Madiba (Dk 86 Emre Demir), Rienstra


Goller: Dk. 7 Alpaslan Öztürk, Dk. 42 Soner Aydoğdu, Dk. 45, Dk. 50 Napoleoni (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 29 Rienstra, Dk. 41 Poulain (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 74 Titi (Göztepe)

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yendi.

50. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Napoleoni, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0

67. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı kornerde Alpaslan Öztürk'den seken topa vuran Castro, meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı attı.

70. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor atağında ceza sahası içinde defansı çalımlayan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda top, direkten döndü.

85. dakikada Göztepe'nin atağında Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada Jerome'nin vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Lung, dışarı çeldi.

90+1. dakikada Tavares'in ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine hakem, müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu belirtip serbest vuruş kararı verdi. Atila Turan'ın kullandığı serbest vuruş, defanstan döndü.

Karşılaşma Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Alpaslan Öztürk, Cüneyt Çakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe evinde Kayserispor'u rahat geçti: 4-0
Bayern Münih evinde Hoffenheim'a kaybetti! Bu sezon ilk yenilgisini aldı Liverpool, 90+4'te attığı penaltı golüyle Leicester City'yi yendi Galatasaraylı futbolcu Seri gıda zehirlenmesi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 20:36:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]